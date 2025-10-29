Yeni Şafak
Emre Bol'dan olay iddia: Stadyumda silahla tehdit ediyorlar

Emre Bol'dan olay iddia: Stadyumda silahla tehdit ediyorlar

Selman Ağrıkan
13:4229/10/2025, Çarşamba
G: 29/10/2025, Çarşamba
Türk futbolu bahis skandalıyla sarsılırken, yorumcu Emre Bol'dan konuya dair çok konuşulacak bir iddia geldi. Bol, stadyumda görev yapan bahis sitesi çalışanlarının tehdit edilerek bildirimlerin geç attırıldığını ve bu sayede çok büyük paralar kazanıldığını söyledi.

Türkiye'de profesyonel liglerde görev yapan 152 hakemin bahis oynadığı ortaya çıktı. 

PFDK'ya sevk edilen üst klasman hakemler arasında FIFA kokartlı Zorbay Küçük'ün yanı sıra Egemen Artun, Mehmet Ali Özer, Melih Kurt, Muhammed Selim Özbek, Seyfettin Alper Yılmaz ve Yunus Dursun yer aldı.


Bahis skandalı soruşturması derinleşirken, SkySpor yorumcusu Emre Bol'dan çarpıcı bir iddia geldi.

Emre Bol, stadyumda görev yapan bahis sitesi çalışanlarının silahla tehdit edilerek bildirimlerin geç attırıldığını öne sürdü.

Bol, "Her bahis sitesinin statlara gönderdiği adamlar var. Mafya bu adamları bulmuş. Adamın yanında silahla oturuyorlar, '30 saniye geç bildir' diyorlar. 30 saniye geç bildirdiğinde ise takır takır bahis oynanıyor ve acayip paralar kazanılıyor" dedi.

İşte Emre Bol'un gündem olan o iddiası

