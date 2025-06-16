En yüksek teklifi onlar verdi: Real Madrid’in yıldızına 130 milyon euro!

Real Madrid’in yıldız futbolcusu Suudi Arabistan kulüplerinin radarında. 24 yaşındaki forvet için iki takımdan 130 milyon euro’luk ortak bir teklif sunuldu.
Real Madrid’in yıldız oyuncusu Rodrygo’ya Suudi Arabistan’dan büyük ilgi var. Al-Nassr ve Al-Hilal kulüpleri, 24 yaşındaki futbolcu için 130 milyon euroluk bir teklif sundu.
Fichajes'te yer alan habere göre; Rodrygo'nun kulüpte mutsuz olduğu yönünde iddialar mevcut.
Bu nedenle Suudi kulüplerinden gelen teklif, hem oyuncu hem de kulüp için dikkat çekici bir noktada bulunuyor.
Real Madrid'in Rodrygo’yu kadroda tutmak istese de, bu yüksek teklif karşısında kararsız kaldığı belirtildi.
Ayrıca Al-Nassr ile Al-Hilal’in rekabeti transfer sürecini hızlandırabilir.
Görüşmelerin sürdüğü ve taraflar arasında henüz resmi bir anlaşmanın olmadığı da aktarıldı.
Ancak önümüzdeki günlerde Rodrygo’nun geleceğiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir.