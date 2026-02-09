Erman Toroğlu'ndan Süper Lig'de ortalığı karıştıracak iddia: Dursun Özbek'in İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan ne talep ettiğini açıkladı

Erman Toroğlu, Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının hakemini de sert sözlerle eleştirdi. Osimhen pozisyonu üzerinden hakemlerin cesur olması gerektiğini vurgulayan Toroğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:





“Bugünkü maçta Osimhen’e sarı kart gösterdi. Sonra Osimhen hakemi eliyle itti. Osimhen’i atamadın. Yarın başka bir futbolcuyu bu yüzden atarsan ben seni ne yaparım? İşte bunlar hakem olamıyorlar. Sen çal düdüğü aslanlar gibi. Seni istemesin Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş İstanbul’a! Ne kaybedersin? İstemesinler ya. Eller mecbur sonunda seni istemeye.”