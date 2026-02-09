Erman Toroğlu'ndan Süper Lig'de ortalığı karıştıracak iddia: Dursun Özbek'in İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan ne talep ettiğini açıkladı

Futbol yorumculuğu yapan eski hakem Erman Toroğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasında geçtiği öne sürülen görüşmeye dair dikkat çeken bir iddia ortaya attı.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek’in, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin kullandığı ifadeler futbol kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.
Özbek’in, Hacıosmanoğlu’na yönelik olarak, “Sakın ha aramızdakileri anlatma! Bu burada kalsın. Eğer çıkarda aramızda konuştuklarımızı anlatırsan, ben de çıkar her şeyi ifade ederim” sözleri gündem olmuştu.
Dursun Özbek - İbrahim Hacıosmanoğlu görüşmesine ilişkin Erman Toroğlu, Sözcü TV’de flaş bir iddia dile getirdi.
Toroğlu, Özbek ile Hacıosmanoğlu görüşmesine ilişkin duyduklarını şu sözlerle aktardı:
“Dursun Özbek, federasyon başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile tartıştığında ‘Sakın aramızda konuşulanı açıklama’ dedi. Ben onu şöyle duydum, doğru mu bilmiyorum. Dursun başkanın, federasyon başkanına ‘Biz bu sene şampiyon olmaya mecburuz, durum çok kötü, içeriden de baskı var, bize yardım ol, destek çık’ gibi bir cümle sarf ettiği söyleniyor. İnşallah doğru değildir.”
Toroğlu, kulüp başkanlarının federasyonla iletişimine değinerek, “Bir kulüp başkanı gider, ‘Biz şampiyonluğa oynuyoruz, bize doğru dürüst hakem ver’ diyebilir” ifadelerini kullandı.
Erman Toroğlu, Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının hakemini de sert sözlerle eleştirdi. Osimhen pozisyonu üzerinden hakemlerin cesur olması gerektiğini vurgulayan Toroğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Bugünkü maçta Osimhen’e sarı kart gösterdi. Sonra Osimhen hakemi eliyle itti. Osimhen’i atamadın. Yarın başka bir futbolcuyu bu yüzden atarsan ben seni ne yaparım? İşte bunlar hakem olamıyorlar. Sen çal düdüğü aslanlar gibi. Seni istemesin Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş İstanbul’a! Ne kaybedersin? İstemesinler ya. Eller mecbur sonunda seni istemeye.”