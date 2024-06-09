EURO 2024'teki rakibimize büyük şok: Bisikletten düşüp sakatlandı

EURO 2024'e sayılı günler kala, A Milli Takım'ın rakiplerinden olan Çekya Milli Takımı'na orta saha oyuncusundan kötü haber geldi. 25 yaşındaki futbolcu, bisikletten düşüp sakatlandığı için kadrodan çıkarıldı.
Almanya'da organize edilen EURO 2024'e sayılı günler kaldı.
A Milli Futbol Takımı'nın da katılım göstereceği organizasyon öncesi rakibimiz Çekya'ya kötü haber geldi.
Çekya Milli Takımı'nın orta saha oyuncularından Michal Sadilek, bisikletten düşerek dizinden sakatlandı.
Twente forması giyen 25 yaşındaki orta saha, EURO 2024'te forma giyemeyecek.
Çekya Teknik Direktörü Ivan Hasek, oyuncunun yaşadığı talihsizliği "büyük bir aksilik" olarak niteledi.
Çekya, EURO 2024'te A Milli Takımı'mızla birlikte F Grubu'nda yer alıyor.
Çekler ilk maçını 18 Haziran Salı günü Portekiz'e karşı oynayacak.