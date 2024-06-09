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Spor

EURO 2024'teki rakibimize büyük şok: Bisikletten düşüp sakatlandı

Tuğçe Erginkoç
15:50 - 9/06/2024 Pazar
Güncelleme: 15:54 - 9/06/2024 Pazar
Yeni Şafak

EURO 2024'e sayılı günler kala, A Milli Takım'ın rakiplerinden olan Çekya Milli Takımı'na orta saha oyuncusundan kötü haber geldi. 25 yaşındaki futbolcu, bisikletten düşüp sakatlandığı için kadrodan çıkarıldı.

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Almanya'da organize edilen EURO 2024'e sayılı günler kaldı.

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A Milli Futbol Takımı'nın da katılım göstereceği organizasyon öncesi rakibimiz Çekya'ya kötü haber geldi.

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Çekya Milli Takımı'nın orta saha oyuncularından Michal Sadilek, bisikletten düşerek dizinden sakatlandı.

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Twente forması giyen 25 yaşındaki orta saha, EURO 2024'te forma giyemeyecek.

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Çekya Teknik Direktörü Ivan Hasek, oyuncunun yaşadığı talihsizliği "büyük bir aksilik" olarak niteledi.

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Çekya, EURO 2024'te A Milli Takımı'mızla birlikte F Grubu'nda yer alıyor.

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Çekler ilk maçını 18 Haziran Salı günü Portekiz'e karşı oynayacak.

#EURO 2024
#Çekya Milli Takımı
#Michal Sadilek
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