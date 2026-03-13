Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçında tartışma çıkartan pozisyon

20:3913/03/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı Süper Lig maçının ilk yarısında tartışma çıkartan bir pozisyon yaşandı. Ev sahibi ekip, Sam Larsson ile girdiği bir pozisyonda Yiğit Efe'nin müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Hakem Mehmet Türkmen oyunu devam ettirirken VAR'dan uyarı gelmedi.

Fenerbahçe, haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Sarı Lacivertliler, mücadelenin 15. dakikada yediği golle rakibi karşısında 1-0 yenik duruma düştü.

Karagümrük'ün golünü Fenerbahçe'den kiralık olarak transfer edilen Bartuğ Elmaz attı.

Bu golden dakikalar sonra Fatih Karagümrük bir kez daha tehlike oluşturdu. Sam Larsson'un yerde kaldığı pozisyon eleştiri konusu oldu.

Tartışma çıkartan penaltı pozisyonunda hakem oyunu devam ettirirken Karagümrüklü oyuncular itirazlarda bulundu.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda pozisyonun penaltı olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'nin sosyal medyadaki en büyük fan hesaplarından 12Numara da yaptığı paylaşımla Yiğit Efe'yi eleştirdi.

#Fenerbahçe
#Karagümrük
#Sam Larsson
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
