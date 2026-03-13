Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçında tartışma çıkartan pozisyon

Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı Süper Lig maçının ilk yarısında tartışma çıkartan bir pozisyon yaşandı. Ev sahibi ekip, Sam Larsson ile girdiği bir pozisyonda Yiğit Efe'nin müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Hakem Mehmet Türkmen oyunu devam ettirirken VAR'dan uyarı gelmedi.
Fenerbahçe, haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Sarı Lacivertliler, mücadelenin 15. dakikada yediği golle rakibi karşısında 1-0 yenik duruma düştü.
Karagümrük'ün golünü Fenerbahçe'den kiralık olarak transfer edilen Bartuğ Elmaz attı.
Bu golden dakikalar sonra Fatih Karagümrük bir kez daha tehlike oluşturdu. Sam Larsson'un yerde kaldığı pozisyon eleştiri konusu oldu.
Tartışma çıkartan penaltı pozisyonunda hakem oyunu devam ettirirken Karagümrüklü oyuncular itirazlarda bulundu.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda pozisyonun penaltı olduğunu söyledi.
Fenerbahçe'nin sosyal medyadaki en büyük fan hesaplarından 12Numara da yaptığı paylaşımla Yiğit Efe'yi eleştirdi.