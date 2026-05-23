Fatih Terim’den flaş çağrı: ‘Karar verilmesi lazım’

Türk futbolunda yeni sezon öncesi en çok tartışılan konulardan biri olan yabancı oyuncu kuralıyla ilgili, ülkenin en kariyerli teknik direktöründen Fatih Terim flaş bir açıklamada bulundu.
Türk futbolunda yeniden gündeme gelen yabancı oyuncu kuralıyla ilgili konuşan Fatih Terim, yasakçı bir anlayıştan yana olmadığını söyledi.
Tecrübeli teknik adam, kulüplerin ve Türk futbolunun çıkarlarını koruyacak bir sistemin oluşturulması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Yasaklardan yana değilim. Kulüplerin menfaatine olacak, Türk futbolunun yararına olacak uygulama en doğrusudur.”
Daha önceki yabancı oyuncu düzenlemesine de değinen Terim, o dönemde yanlış anlaşıldığını ifade etti:
“O zaman da söylemiştim; 14 Türk mecburiydi, 14 yabancı değil. Yabancı serbestti, istediğin kadar alabilirdin.”
Futbol dünyasının sürekli değiştiğini vurgulayan Fatih Terim, mevcut sistemlerin güncellenmesi gerektiğini savundu:
“Geldiğimiz bugünlerde, her şeyin değiştiği, dönüştüğü, yenilendiği dünyada artık buralarda fazla rötar yapmamalıyız.”
Federasyonun bu konuda doğru kararı verecek kapasiteye sahip olduğunu belirten Terim, kulüplerle ortak hareket edilmesi gerektiğini söyledi:
“Doğru bir şeye karar verilmesi lazım, bunun üzerine gidilmesi lazım. Yapacaklardır, federasyonda bunu yapacak kapasite zaten var. Kulüplerle oturup konuşulur.”