UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasının son maçına FCSB deplasmanında çıkacak Fenerbahçe'de eksik oyuncuların çokluğu dikkat çekiyor. Teknik direktör Domenico Tedesco, ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi.
UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasının 8. ve son haftasında Fenerbahçe, perşembe günü TSİ 23.00'te Rumen ekibi FCSB ile mücadele edecek.
Sarı-lacivertliler bu organizasyonda oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 11 puanla 18. sırada bulunuyor.
Tedesco'nun öğrencileri bu turnuvada son olarak Aston Villa'ya 1-0 yenildi. Play-off oynamayı garantileyen Fenerbahçe, Romanya'da galibiyet elde ederek lig aşamasını üst sıralarda bitirmek istiyor.
Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar, Aston Villa maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Slovak stoper mücadelede forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'de eksik çok
Cezalı Skriniar'ın dışında sakatlıkları bulunan Archie Brown ile Levent Mercan'ın tedavileri sürüyor. Jhon Duran, son antremanda ayağına aldığı darbe nedeniyle Bükreş kafilesine alınmadı.
Son oynanan Göztepe maçı öncesi ağrısı bulunan Edson Alvarez de kafileye dahil edilmedi. Ara transferde takıma katılan Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok ise statü gereği forma giyemeyecek.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Rumen ekibi karşısında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi.
FCSB MUHTEMEL 11'İ: Tarnovanu, Grovac, Ngezana, Dawa, Radunovic, Alhassan, Lixandru, Miculescu, Olaru, Cisotti, Alibec.
FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'İ: Ederson, Mert, Yiğt Efe, Oosterwolde, Semedo, Fred, Asensio, Talisca, Nene, Kerem, En-Nesyri.