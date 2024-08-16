Federasyon harekete geçti: Hakemler tuttukları takımı açıklayacak!

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), Premier Lig'de bu sezon devrim niteliğinde bir karara imza atmaya hazırlanıyor. Federasyon, hakemlerin adil yönetimi için aldığı kararı duyurdu. İşte detaylar...
İngiltere Futbol Federasyonu, Premier Lig'de devrim niteliğinde bir karara imza atmaya hazırlanıyor.
Geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda verilen kararlarla kulüplerin tepkisini çeken hakemler için harekete geçildi.
Federasyon, Premier Lig'de hakemlerin adil yönetimi için aldığı kararı duyurdu.
Premier Lig 2024-25 sezonunda görev alacak olan hakemler, tuttukları takımı açıklayacak.
Hakemler, sempatizanı oldukları takımların maçlarında düdük çalamayacak.