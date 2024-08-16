Federasyon harekete geçti: Hakemler tuttukları takımı açıklayacak!

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), Premier Lig'de bu sezon devrim niteliğinde bir karara imza atmaya hazırlanıyor. Federasyon, hakemlerin adil yönetimi için aldığı kararı duyurdu. İşte detaylar...

1 / 5 İngiltere Futbol Federasyonu, Premier Lig'de devrim niteliğinde bir karara imza atmaya hazırlanıyor.



2 / 5 Geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda verilen kararlarla kulüplerin tepkisini çeken hakemler için harekete geçildi.

3 / 5 Federasyon, Premier Lig'de hakemlerin adil yönetimi için aldığı kararı duyurdu.



4 / 5 Premier Lig 2024-25 sezonunda görev alacak olan hakemler, tuttukları takımı açıklayacak.