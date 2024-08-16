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Spor

Federasyon harekete geçti: Hakemler tuttukları takımı açıklayacak!

18:27 - 16/08/2024 Cuma
Güncelleme: 18:30 - 16/08/2024 Cuma
Yeni Şafak

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), Premier Lig'de bu sezon devrim niteliğinde bir karara imza atmaya hazırlanıyor. Federasyon, hakemlerin adil yönetimi için aldığı kararı duyurdu. İşte detaylar...

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İngiltere Futbol Federasyonu, Premier Lig'de devrim niteliğinde bir karara imza atmaya hazırlanıyor.


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Geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda verilen kararlarla kulüplerin tepkisini çeken hakemler için harekete geçildi.

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Federasyon, Premier Lig'de hakemlerin adil yönetimi için aldığı kararı duyurdu.


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Premier Lig 2024-25 sezonunda görev alacak olan hakemler, tuttukları takımı açıklayacak.

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Hakemler, sempatizanı oldukları takımların maçlarında düdük çalamayacak.

#Premier Lig
#İngiltere Futbol Federasyonu
#Hakem
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