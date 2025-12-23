Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe evinde Beşiktaş’ı konuk edecek. bu akşam saat 20.30’da başlayacak karşılaşma ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Sarı-lacivertlilerde cezalı Fred, milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ile Youssef En-Nesyri, özel izinli Ederson ile Jhon Duran'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Edson Alvarez, Archie Brown, Anderson Talisca ve Nelson Semedo, karşılaşmada forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Mustafa Erhan Hekimoğlu, Jota Silva ve Cengiz Ünder, sarı-lacivertli ekip karşısında forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'nda ülkeleri adına mücadele eden Wilfred Ndidi ile El Bilal Toure de derbide görev yapamayacak. Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş ilk 11’leri belli oldu mu, kimler var? İşte Fenerbahçe - Beşiktaş maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

1 /21 Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında derbide karşı karşıya gelecek.



2 /21 FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, HAKEM KİM? Chobani Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Maç ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı ise hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.



3 /21 Türkiye Kupası'nı daha önce 7 kez müzesine götüren sarı-lacivertliler, organizasyona grup aşamasında dahil oldu.



4 /21 Kupayı daha önce 11 kez kazanan siyah-beyazlılar da organizasyona grup aşamasında dahil oldu.



5 /21 Süper Lig'de ilk yarıyı namağlup tamamlayan Fenerbahçe, lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği son 16 resmi maçında mağlubiyet yaşamadı.



6 /21 Ligin ilk yarısında iki ekip arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2 kazanmıştı.



7 /21 Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe ile sahasında oynadığı derbiden mağlup ayrıldı.



8 /21 Ligin 11. haftasında konuk ettiği sarı-lacivertli takım karşısında 2-0 öne geçen siyah-beyazlılar, Orkun Kökçü'nün kırmızı kart görmesinin ardından rakibinin gollerine engel olamadı ve 3-2 kaybetti.



9 /21 Aynı maçta teknik direktör Sergen Yalçın da hakem tarafından kırmızı kartla tribüne gönderilmişti.



10 /21 Beşiktaş, oynadığı son 6 maçta mağlup olmadı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-2 yenildikten sonra oynadığı 6 karşılaşmada 3'er galibiyet ve beraberlik aldı.



11 /21 Bu süreçte Antalyaspor, Fatih Karagümrük ve Rizespor'u yenen Beşiktaş, beraberliği ise Samsunspor, Gaziantep FK ve Trabzonspor maçlarında bozamadı.



12 /21 Kupanın ilk haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak siyah-beyazlılar, derbide bu ünvanını sürdürmenin peşinde.



13 /21 FENERBAHÇE’DE KİMLER EKSİK?



Fenerbahçe, derbi mücadelesine 9 eksikle çıkacak. Sarı-lacivertlilerde cezalı Fred, milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ile Youssef En-Nesyri, özel izinli Ederson ile Jhon Duran'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Edson Alvarez, Archie Brown, Anderson Talisca ve Nelson Semedo, karşılaşmada forma giyemeyecek.





16 /21 BEŞİKTAŞ’TA KİMLER EKSİK?



Siyah-beyazlı takımda 5 oyuncu, Fenerbahçe derbisinde formasından uzak kalacak. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Mustafa Erhan Hekimoğlu, Jota Silva ve Cengiz Ünder, sarı-lacivertli ekip karşısında forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'nda ülkeleri adına mücadele eden Wilfred Ndidi ile El Bilal Toure de derbide görev yapamayacak.



17 /21 Sarı-lacivertli takımda 4 futbolcu, teknik direktör Domenico Tedesco'nun görev vermesi durumunda Fenerbahçe formasıyla ilk kez Beşiktaş derbisinde oynayacak.



18 /21 Kaleci Tarık Çetin'in yanı sıra genç isimler Yiğit Efe Demir, Haydar Karataş ve Bartuğ Elmaz, şans bulmaları halinde ilk kez Fenerbahçe formasıyla Beşiktaş'a karşı mücadele edecek.

19 /21 Beşiktaş'ta 6 oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi halinde ilk kez Fenerbahçe derbisinde forma giyecek.



20 /21 Siyah-beyazlılarda Tiago Djalo, David Jurasek ve Taylan Bulut'un yanı sıra altyapıdan yetişen Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz ile Devrim Şahin, görev almaları durumunda ilk kez Fenerbahçe'ye rakip olacak.

