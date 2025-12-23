Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe evinde Beşiktaş’ı konuk edecek. bu akşam saat 20.30’da başlayacak karşılaşma ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Sarı-lacivertlilerde cezalı Fred, milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ile Youssef En-Nesyri, özel izinli Ederson ile Jhon Duran'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Edson Alvarez, Archie Brown, Anderson Talisca ve Nelson Semedo, karşılaşmada forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Mustafa Erhan Hekimoğlu, Jota Silva ve Cengiz Ünder, sarı-lacivertli ekip karşısında forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'nda ülkeleri adına mücadele eden Wilfred Ndidi ile El Bilal Toure de derbide görev yapamayacak. Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş ilk 11’leri belli oldu mu, kimler var? İşte Fenerbahçe - Beşiktaş maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında derbide karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, HAKEM KİM?
Chobani Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Maç ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı ise hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Türkiye Kupası'nı daha önce 7 kez müzesine götüren sarı-lacivertliler, organizasyona grup aşamasında dahil oldu.
Kupayı daha önce 11 kez kazanan siyah-beyazlılar da organizasyona grup aşamasında dahil oldu.
Süper Lig'de ilk yarıyı namağlup tamamlayan Fenerbahçe, lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği son 16 resmi maçında mağlubiyet yaşamadı.
Ligin ilk yarısında iki ekip arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2 kazanmıştı.
Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe ile sahasında oynadığı derbiden mağlup ayrıldı.
Ligin 11. haftasında konuk ettiği sarı-lacivertli takım karşısında 2-0 öne geçen siyah-beyazlılar, Orkun Kökçü'nün kırmızı kart görmesinin ardından rakibinin gollerine engel olamadı ve 3-2 kaybetti.
Aynı maçta teknik direktör Sergen Yalçın da hakem tarafından kırmızı kartla tribüne gönderilmişti.
Beşiktaş, oynadığı son 6 maçta mağlup olmadı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-2 yenildikten sonra oynadığı 6 karşılaşmada 3'er galibiyet ve beraberlik aldı.
Bu süreçte Antalyaspor, Fatih Karagümrük ve Rizespor'u yenen Beşiktaş, beraberliği ise Samsunspor, Gaziantep FK ve Trabzonspor maçlarında bozamadı.
Kupanın ilk haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak siyah-beyazlılar, derbide bu ünvanını sürdürmenin peşinde.
FENERBAHÇE’DE KİMLER EKSİK?
Fenerbahçe, derbi mücadelesine 9 eksikle çıkacak. Sarı-lacivertlilerde cezalı Fred, milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ile Youssef En-Nesyri, özel izinli Ederson ile Jhon Duran'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Edson Alvarez, Archie Brown, Anderson Talisca ve Nelson Semedo, karşılaşmada forma giyemeyecek.
BEŞİKTAŞ’TA KİMLER EKSİK?
Siyah-beyazlı takımda 5 oyuncu, Fenerbahçe derbisinde formasından uzak kalacak.
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Mustafa Erhan Hekimoğlu, Jota Silva ve Cengiz Ünder, sarı-lacivertli ekip karşısında forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'nda ülkeleri adına mücadele eden Wilfred Ndidi ile El Bilal Toure de derbide görev yapamayacak.
Sarı-lacivertli takımda 4 futbolcu, teknik direktör Domenico Tedesco'nun görev vermesi durumunda Fenerbahçe formasıyla ilk kez Beşiktaş derbisinde oynayacak.
Kaleci Tarık Çetin'in yanı sıra genç isimler Yiğit Efe Demir, Haydar Karataş ve Bartuğ Elmaz, şans bulmaları halinde ilk kez Fenerbahçe formasıyla Beşiktaş'a karşı mücadele edecek.
Beşiktaş'ta 6 oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi halinde ilk kez Fenerbahçe derbisinde forma giyecek.
Siyah-beyazlılarda Tiago Djalo, David Jurasek ve Taylan Bulut'un yanı sıra altyapıdan yetişen Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz ile Devrim Şahin, görev almaları durumunda ilk kez Fenerbahçe'ye rakip olacak.
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
Fenerbahçe: Tarık Çetin, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Szymanski, Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Paulista, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Kartal Yılmaz, Demir Ege Tıknaz, Cerny, Orkun Kökçü, Rashica, Abraham