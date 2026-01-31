Fenerbahçe bir transferi daha tamamladı: İmza için İstanbul'a geliyor

Ara transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala Fenerbahçe, bir ismi daha kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler anlaşmaya vardığı forvet oyuncusunu bu akşam İstanbul'a getiriyor.
Kış transfer döneminde Fenerbahçe, forvet takviyesini yaptı. John Duran ve En-Nesyri'den istediği verimi alamayan sarı-lacivertliler o bölgeye Sidiki Cherif'i transfer etti.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Angers ile sözleşme şartlarında el sıkışan Fenerbahçe, bu gece 19 yaşındaki forvet Sidiki Cherif'i İstanbul'a getiriyor. Gineli forvet sağlık kontrollerinden geçtikten resmi sözleşmeye imzasını atacak.
Cherif için sarı-lacivertliler, Fransız ekibine 4 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Oyuncunun sözleşmesinde 18 milyon Euroluk zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor.
19 yaşındaki Sidiki Cherif, bu sezon toplamda 20 karşılaşmaya çıkarken 4 kez fileleri havalandırmayı başardı. Güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro.