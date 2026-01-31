Fenerbahçe bir transferi daha tamamladı: İmza için İstanbul'a geliyor

Ara transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala Fenerbahçe, bir ismi daha kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler anlaşmaya vardığı forvet oyuncusunu bu akşam İstanbul'a getiriyor.

1 /4 Kış transfer döneminde Fenerbahçe, forvet takviyesini yaptı. John Duran ve En-Nesyri'den istediği verimi alamayan sarı-lacivertliler o bölgeye Sidiki Cherif'i transfer etti.

2 /4 Fransa Ligue 1 ekiplerinden Angers ile sözleşme şartlarında el sıkışan Fenerbahçe, bu gece 19 yaşındaki forvet Sidiki Cherif'i İstanbul'a getiriyor. Gineli forvet sağlık kontrollerinden geçtikten resmi sözleşmeye imzasını atacak.

3 /4 Cherif için sarı-lacivertliler, Fransız ekibine 4 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Oyuncunun sözleşmesinde 18 milyon Euroluk zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor.