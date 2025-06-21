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Fenerbahçe bonservisini belirledi: Premier Lig’e geri dönüyor!

Fenerbahçe bonservisini belirledi: Premier Lig’e geri dönüyor!

14:0821/06/2025, Cumartesi
G: 21/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe’nin 2023 yazında transfer ettiği yıldız futbolcunun adı Premier Lig’e ekibiyle anılıyor. 32 yaşındaki yıldız için menajeriyle ilk teması kurdu. Sarı-lacivertliler oyuncunun bonservis bedelini ise belirledi. İşte detaylar.

Fenerbahçe'nin 2023'te Manchester United'dan kadrosuna kattığı Fred, Everton'ın radarına girdi.


Sabah'ta yer alan habere göre, Everton, Fred'in menajeriyle ilk teması kurdu.


Premier Lig ekibinin Brezilyalı yıldız için yüksek bir bonservis ödemek istemediği aktarıldı.


Sarı-lacivertlilerin ise Fred'i düşük bir bedelle bırakmaya niyeti yok.

Fenerbahçe'nin Fred için 15 milyon euronun altında bir rakamı kabul etmeyeceği ifade edildi.

Fred, Fenerbahçe formasıyla geçen sezon 45 maça çıktı.

32 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol ve 8 asistlik skor katkısı verdi.



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