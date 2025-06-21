Fenerbahçe bonservisini belirledi: Premier Lig’e geri dönüyor!

Fenerbahçe’nin 2023 yazında transfer ettiği yıldız futbolcunun adı Premier Lig’e ekibiyle anılıyor. 32 yaşındaki yıldız için menajeriyle ilk teması kurdu. Sarı-lacivertliler oyuncunun bonservis bedelini ise belirledi. İşte detaylar.

1 /7 Fenerbahçe'nin 2023'te Manchester United'dan kadrosuna kattığı Fred, Everton'ın radarına girdi.



2 /7 Sabah'ta yer alan habere göre, Everton, Fred'in menajeriyle ilk teması kurdu.



3 /7 Premier Lig ekibinin Brezilyalı yıldız için yüksek bir bonservis ödemek istemediği aktarıldı.



4 /7 Sarı-lacivertlilerin ise Fred'i düşük bir bedelle bırakmaya niyeti yok.

5 /7 Fenerbahçe'nin Fred için 15 milyon euronun altında bir rakamı kabul etmeyeceği ifade edildi.

6 /7 Fred, Fenerbahçe formasıyla geçen sezon 45 maça çıktı.