EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Derbi öncesi dikkat çeken kart detayı: Fenerbahçe son 10 maçta…

Derbi öncesi dikkat çeken kart detayı: Fenerbahçe son 10 maçta…

11:5019/09/2024, четверг
G: 19/09/2024, четверг
Yeni Şafak
Sonraki haber

Trendyol Süper Lig 6. haftasında derbi için geri sayım başladı. Fenerbahçe 21 Eylül Cumartesi günü Ülker Stadyumu’nda Galatasaray’ı konuk edecek. Saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Ezeli rakiplerin oynadığı son dönemde gösterilen kartların çokluğu dikkati çekiyor.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbilerde son dönemde gösterilen kartların çokluğu dikkati çekiyor.


İki takımın 50'si Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası, 4'ü TFF Süper Kupa ve biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 62 randevusunda hakemler, 46 kırmızı, 370 sarı kart gösterdi. 

Rekabetteki son 62 maçta sarı-lacivertli futbolcular 25, sarı-kırmızılı oyuncular da 21 kırmızı kartla cezalandırıldı.


Bu süreçte Galatasaray'da Emre Aşık 3, Hasan Şaş ile Younes Belhanda ikişer, Badou Ndiaye, Felipe Melo, Sabri Sarıoğlu, Engin Baytar, Tomas Ujfalusi, Milan Baros, Abdul Kader Keita, Arda Turan, Cassio Lincoln, Alioum Saidou, Orhan Ak, Volkan Arslan, Joao Batista ve Bülent Korkmaz ise birer kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe'de ise Diego Lugano 3, Volkan Demirel ile Bruno Alves ikişer, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Roberto Soldado, Luis Nani, Emre Belözoğlu, Raul Meireles, Issiar Dia, Selçuk Şahin, Semih Şentürk, Gökhan Gönül, Deivid de Souza, Ariel Ortega, Fabio Luciano, Deniz Türüç, Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci, Luan Peres ve Alexander Djiku ise birer kez gödükleri kırmızı kartla takımlarını yalnız bıraktılar.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geçen sezon oynanan son derbide hakem, 9 sarı, 1 kırmızı kart gösterdi


Galatasaray'ın ev sahipliğindeki müsabakada Fenerbahçe'ye 1 kırmızı kartın yanı sıra 5 sarı kart çıktı.


 Ev sahibi sarı-kırmızılılar ise 4 sarı kartla cezalandırıldı.

SON 10 DERBİDE EN ÇOK HANGİ TAKIM KIRMIZI KART GÖRDÜ?

Sarı-lacivertliler, iki takım arasında ligdeki son 10 maçta rakibine göre daha fazla kızardı.


Fenerbahçe, 2019-20 sezonundan başlayan dönemde oynanan son 10 maçta 33 sarı, 5 kırmızı kart gördü.

Galatasaray ise aynı süreçte 41 sarı, 1 de kırmızı kartla cezalandırıldı.



#Fenerbahçe
#Galatasaray
#derbi
#Süper Lig

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü
  • Kurumsal
  • İletişim
  • RSS

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ENFLASYON BEKLENTİSİ AÇIKLANDI: 2024 TÜİK TEFE-TÜFE Eylül ayı enflasyon oranı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?