Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe ile ilgili büyük iddia: "Kimin oynayacağına o karar veriyor!"

Fenerbahçe ile ilgili büyük iddia: "Kimin oynayacağına o karar veriyor!"

20:5524/02/2026, Salı
G: 24/02/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe'ye yakınlığıyla bilinen tecrübeli yorumcu Serdar Ali Çelikler, Kasımpaşa ile 1-1 berabere biten maçın ardından çarpıcı mesajlar verdi.

Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuç camiada büyük üzüntü yaşattı.

Futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler berabere biten maçın ardından teknik direktör Domenico Tedesco'nun paniklediğini ifade ederken Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

Çelikler, Musaba'nın sürekli olarak kesik yemesine dikkat çekti ve Fenerbahçe'nin artık Musaba'yı kaybettiğini söyledi. Çelikler, "Fenerbahçe artık Musaba'yı kaybetti. Tedesco'nun aldırdığı Musaba hemen yedek kulübesine çekiliyor." dedi.

Çelikler, "Sportif direktörün getirdiği, istediği futbolcular oynasın isteniyor. 

Edson gitmesin, Fred gitsin. Edson gitmesin İsmail'i verebiliriz Beşiktaş'a deniyor" ifadelerini kullandı.

Serdar Ali Çelikler: "Nene oynasın, İrfan Can ile Cengiz'i verelim. Duran oynasın! Diyorlar. Gerçek Fenerliler bizim ne söylediğimizi çok iyi biliyorlar."


Serdar Ali Çelikler: "Sportif direktörün oyuncuları oynasın diye takım yaparsan olacağı buydu."

Fenerbahçe'de sportif direktör Devin Özek, sezon başından bu yana transfer dönemlerinde alınan oyuncular sebebiyle ciddi eleştiriler aldı. Sarı lacivertli taraftarlar da sezon başından bu yana planlamanın sağlıklı yapılamadığı yönünde tepkiler gösteriyor.

#Fenerbahçe
#Serdar Ali Çelikler
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İŞKUR personel alımı 2026: Ulaştırma Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı açıklandı