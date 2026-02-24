Fenerbahçe ile ilgili büyük iddia: "Kimin oynayacağına o karar veriyor!"

Fenerbahçe'ye yakınlığıyla bilinen tecrübeli yorumcu Serdar Ali Çelikler, Kasımpaşa ile 1-1 berabere biten maçın ardından çarpıcı mesajlar verdi.
Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuç camiada büyük üzüntü yaşattı.
Futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler berabere biten maçın ardından teknik direktör Domenico Tedesco'nun paniklediğini ifade ederken Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.
Çelikler, Musaba'nın sürekli olarak kesik yemesine dikkat çekti ve Fenerbahçe'nin artık Musaba'yı kaybettiğini söyledi. Çelikler, "Fenerbahçe artık Musaba'yı kaybetti. Tedesco'nun aldırdığı Musaba hemen yedek kulübesine çekiliyor." dedi.
Çelikler, "Sportif direktörün getirdiği, istediği futbolcular oynasın isteniyor.
Edson gitmesin, Fred gitsin. Edson gitmesin İsmail'i verebiliriz Beşiktaş'a deniyor" ifadelerini kullandı.
Serdar Ali Çelikler: "Nene oynasın, İrfan Can ile Cengiz'i verelim. Duran oynasın! Diyorlar. Gerçek Fenerliler bizim ne söylediğimizi çok iyi biliyorlar."
Serdar Ali Çelikler: "Sportif direktörün oyuncuları oynasın diye takım yaparsan olacağı buydu."
Fenerbahçe'de sportif direktör Devin Özek, sezon başından bu yana transfer dönemlerinde alınan oyuncular sebebiyle ciddi eleştiriler aldı. Sarı lacivertli taraftarlar da sezon başından bu yana planlamanın sağlıklı yapılamadığı yönünde tepkiler gösteriyor.