Fenerbahçe Lookman'ın menajeriyle görüştü: İstenen bonservis şok etti

10:3421/12/2025, Pazar
Ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe’nin gündeminde Ademola Lookman var. Atalanta’dan ayrılmaya sıcak bakan Nijeryalı yıldız için talep edilen bonservis bedeli de ortaya çıktı.

Süper Lig ve Avrupa hedefleri doğrultusunda devre arası transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de gündemin birinci sırasında Ademola Lookman yer alıyor. Oyuncunun adı Galatasaray ile de anılıyor.

İtalya Serie A ekibi Atalanta ile Haziran 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu için talep edilen rakam ortaya çıktı.



NEO Spor YouTube kanalında konuşan yorumcu Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe’nin sürece dahil olduğunu belirterek, “Lookman’ın menajeriyle görüşüldü. Fenerbahçe’ye sıcak baktığı öğrenildi. Fenerbahçe Lookman transferine girdi dün gece. Atalanta ile Fenerbahçe görüşmedi ama Atalanta'nın beklentisi 50 milyon euro" ifadelerini kullandı.

Güncel piyasa değeri 40 milyon euro civarında gösterilen Ademola Lookman, Atalanta formasıyla çıktığı 134 maçta 55 gol ve 26 asist üretti. Hızlı oyun tarzı ve skor katkısıyla öne çıkan Nijeryalı futbolcu, Avrupa piyasasında da ilgi gören isimler arasında yer alıyor.

Lookman, kariyerinde Atalanta’nın yanı sıra Charlton, Everton, RB Leipzig, Fulham ve Leicester City gibi kulüplerde forma giydi.

Fenerbahçe cephesinde transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, Atalanta’nın bonservis talebinde geri adım atıp atmayacağına bağlı görünüyor.

