Fenerbahçe Mason Greenwood ile anlaşma sağladı: Marsilya’ya yapılan teklif ortaya çıktı

Fenerbahçe’nin Mason Greenwood transferinde önemli mesafe kat ettiği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin İngiliz yıldızla maaş konusunda anlaşmaya vardığı, transferin önündeki en büyük engelin Marsilya’nın bonservis beklentisi olduğu kaydedildi. Taraflar arasındaki pazarlık görüşmeleri ise devam ediyor.
Fenerbahçe, Mason Greenwood transferinde oyuncu cephesiyle önemli ölçüde anlaşma sağladı.
Sarı-lacivertli kulüp, İngiliz futbolcuyla bonuslar dahil yıllık yaklaşık 7 milyon euro maaş üzerinden el sıkıştı.
Oyuncuya teklif sunan Roma'nın ise yıllık 4 milyon euro önerdiği belirtildi.
Transferin önündeki en büyük engelin ise Olympique de Marseille'in bonservis talebi olduğu ifade ediliyor.
Fransız ekibinin 50 milyon euro bonservis bedelinde ısrarcı olduğu, Fenerbahçe'nin ise bonuslarla birlikte 40 milyon euro seviyesine çıkan teklif sunduğu öğrenildi.
İki kulüp arasındaki transfer görüşmeleri devam ediyor.