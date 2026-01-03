Yeni Şafak
Fenerbahçe Musaba'nın ardından transferde ikinci imzayı attırıyor

10:013/01/2026, Cumartesi
Devre arası transfer döneminde kadrosundaki eksikleri gidermek için yoğun bir çaba harcayan Fenerbahçe, Musaba'nın ardından ikinci imzayı attırıyor.

Ocak ayında zorlu bir fikstüre gidecek olan Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, transferde gaza bastı.

Çok sayıda isimle temas halinde olan Kanarya, ilk transferini Süper Lig'den gerçekleştirdi. Fenerbahçe, Samsunspor forması giyen Kongo asılı Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba'yı renklerine bağladı.

Sarı-lacivertliler, serbest kalma bedelini ödeyerek kadrosuna kattığı 25 yaşındaki futbolcuyla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Ara transfer dönemine Anthony Musaba takviyesiyle giriş yapan Fenerbahçe, hız kesmeden bir transferi daha açıklamaya hazırlanıyor.

Fotomaç'ın haberine göre Mert Günok'u 10 yıl sonra Fenerbahçe'ye dönüş heyecanı sardı.

2015'te altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'den ayrılan ve Bursaspor'a transfer olan tecrübeli eldiven, eski kulübüyle her konuda anlaştı, iş imzaya kaldı. Mert, sarı-lacivertli formayla daha önce 51 maça çıktı.

#Fenerbahçe
#Anthony Musaba
#Mert Günok
