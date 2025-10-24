Fenerbahçe - Stuttgart maçının hakemi saç baş yoldurmuştu! Sürpriz detay ortaya çıktı

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'nin Stuttgart'ı 1-0 yendiği maçı yöneten ve kararlarıyla taraftarları çileden çıkaran Danimarkalı hakem Jakob Kehlet'le ilgili çarpıcı bir Süper Lig detayı ortaya çıktı.
Fenerbahçe'nin Stuttgart'ı Kerem Aktükoğlu'nun golüyle geçtiği maça hakem Jakob Kehlet'in kararları damga vurdu.
Edson Alvarez'e yapılan acımasız harekette kırmızı kartına başvurmayan Danimarkalı hakem, başka birçok pozisyonda da kararlarıyla sarı-lacivertlilere saç baş yoldurdu.
Kehlet'in geçen sezonun 2. yarısından itibaren Süper Lig'de VAR hakemi olarak görev yaptığı ortaya çıktı. Danimarkalı hakem, 2024/2025 sezonunda Süper Lig'de tam 8 maçta VAR koltuğunda oturdu.
TFF'nin resmi sitesinde VAR olarak atandığı tüm maçlar tek tek bulunan Kehlet'in görev aldığı karşılaşmalar şöyle:
CORENDON ALANYASPOR 1-0 SAMSUNSPOR
ÇAYKUR RİZESPOR 1-0 İKAS EYÜPSPOR
ÖZBELSAN SİVASSPOR 5-1 ADANA DEMİRSPOR
ZECORNER KAYSERİSPOR 5-0 ATAKAŞ HATAYSPOR
HESAP.COM ANTALYASPOR 2-1 KASIMPAŞA
İKAS EYÜPSPOR 1-3 BEŞİKTAŞ
RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 4-0 SAMSUNSPOR
TÜMOSAN KONYASPOR 3-1 SİPAY BODRUM FK