Fenerbahçe taraftarları onu sildi: Kimse bu tepkiyi beklemiyordu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli taraftarlar, oynanan kötü oyuna ve yönetime tepki gösterirken yıldız ismi de oyundan çıkarken ıslıkladı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 18. haftasında Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.
Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 17 ile 45+5. dakikada En-Nesyri (2) kaydetti.
Kadıköy'de taraftarlar maç öncesindeki yönetim istifa tezahüratlarına karşılaşma oynanırken de devam etti.
İstifa tezahüratlarının ardından Kadıköy'de, yıldız isim oyundan çıkarken ıslıklandı.
76'ncı dakikada oyundan alınan Dusan Tadic, ismi anons edildiğinde protestoya maruz kaldı. Fenerbahçeliler ıslıklayarak tepki gösterdi.
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Tadic, "Bunun çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Taraftarımızı anlamalıyız. On yıldır çok hayal kırıklığı yaşıyorlar. Eğer zor anlarda oyuncuyu ıslıklarsanız orada negatif bir atmosfer oluşuyor. Gol yediğimiz anlarda verilen tepkiler önemli. Daha sakin olmalıyız. Bugüne kadar bizi çok iyi desteklediler ama başarının tek yolu birlikte olmak." dedi.