Fenerbahçe taraftarları onu sildi: Kimse bu tepkiyi beklemiyordu

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Tadic, "Bunun çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Taraftarımızı anlamalıyız. On yıldır çok hayal kırıklığı yaşıyorlar. Eğer zor anlarda oyuncuyu ıslıklarsanız orada negatif bir atmosfer oluşuyor. Gol yediğimiz anlarda verilen tepkiler önemli. Daha sakin olmalıyız. Bugüne kadar bizi çok iyi desteklediler ama başarının tek yolu birlikte olmak." dedi.