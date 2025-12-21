Fenerbahçe yıldız oyuncu için devreye girdi takım arkadaşları isyan etti: 'Kalmasını istiyoruz'

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, yıldız bir oyuncu için devreye girmişti. Tecrübeli oyuncunun, takım arkadaşları bu transfer için isyan etti.
Fenerbahçe, ara transfer dönemine damga vurabilecek bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor.
Sarı lacivertliler kadroya katacakları yıldız isimlerle sadece Süper Lig'i değil, Avrupa Ligi'ni de kazanmak istiyor.
Bu kapsamda çalışmalar yapan Fenerbahçe'de yeni bir gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertli kulübün, PSV’den Joey Veerman ile prensip anlaşmasına vardığı ve transferin resmiyete kavuşması için kulüpler arasındaki pürüzlerin giderilmeye çalışıldığı öğrenildi.
Transfer süreci devam ederken PSV’li futbolcu Mauro Jr, takım arkadaşının geleceğine dair açıklamalarda bulundu.
Veerman’ın takım içindeki önemine vurgu yapan Mauro Jr, oyuncunun ayrılığına sıcak bakmadıklarını dile getirdi.
Mauro Jr, Joey Veerman için şu ifadeleri kullandı:
“Veerman'ın kalmasının istiyoruz. O bizim için eşsiz bir oyuncu. Ona kalmasını söylüyoruz. İyi arkadaşız onun hem takımda hem sahada olması bizim için güzel.”