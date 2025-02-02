Fenerbahçe yıldız oyuncunun sözleşmesini feshetti: Yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'de gelen oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor. Sarı lacivertli kulüp, yıldız oyuncunun sözleşmesini feshetti.
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor.
Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için önemli adımlar atan sarı lacivertliler, bir yandan da göndereceği oyuncuların planlarını yapıyor.
Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşandı.
Sezon başında teknik direktör Jose Mourinho'nun onayı ile transfer edilen, yıldız oyuncu sarı lacivertli takıma veda ediyor.
Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in sözleşme feshi konusunda Al-Ahli ve oyuncuyla anlaşmaya vardı.
Maximin, İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'ye transfer olacak.
Napoli hem oyuncu ile hem de Al Ahli ile her konuda anlaşmıştı.
Fenerbahçe'nin de anlaşma sağlamasıyla birlikte transfer resmi olarak bugün tamamlanacak.