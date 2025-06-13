Fenerbahçe yıldız oyuncuyla anlaşma sağladı: Jose Mourinho transfer için devreye girmişti

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, aradığı yıldızı İngiltere'de buldu. Sarı lacivertli takımda bu transferin gerçekleşmesi için teknik direktör Jose Mourinho devreye girdi.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı lacivertli takım, dünyaca ünlü yıldızlarla masaya oturmuş durumda.
Fenerbahçe'nin gündemine Kyle Walker'ı aldığı öğrenildi.
Kyle Walker ile görüşmelerini sürdüren sarı lacivertliler prensip anlaşmasına vardı.
Oyuncu ile Fenerbahçe arasında sözleşme yılı konuşmaları yapıldığı öğrenildi.
35 yaşındaki oyuncunun transferi için teknik direktör Jose Mourinho'nun da devreye girdiği öğrenildi.