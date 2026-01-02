Fenerbahçe yılın transferini bugün açıklıyor: Bonservisi ve maaşı netleşti

Süper Lig’de ara transfer döneminin başlamasıyla Fenerbahçe'de geri sayım sona erdi. Sarı-lacivertliler, Samsunspor’un parlayan yıldızı Anthony Musaba'yı kadrosuna kattığını bugün resmen açıklıyor. 5.7 milyon Euro'luk serbest kalma bedeliyle bitirilen transferin mali detayları ve oyuncunun alacağı yıllık ücret belli oldu.

1 /6 Süper Lig'de ara transfer dönemi bugün resmen başladı. Fenerbahçe, ocak ayının ilk transferi bugün resmiyet kazanıyor.



2 /6 MUSABA TRANSFERİ RESMİYET KAZANIYOR

Fenerbahçe daha önce anlaşma sağladığı Anthony Musaba'nın transferini bugün resmiyete döküyor.







3 /6 Sarı-lacivertliler, Hollandalı kanat oyuncusunun serbest kalma bedelini Samsunspor'a ödeyerek işi bitirecek.



4 /6 MUSABA TRANSFERİNİN MALİ DETAYLARI

Fenerbahçe, Musaba transferi için Samsunspor'a 5.7 milyon euro ödeyecek.



5 /6 Sabah'a göre futbolcu yıllık 1.4 milyon euro kazanacak ve oyuncuyla 4.5 senelik sözleşme imzalanacak.

