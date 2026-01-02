Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe yılın transferini bugün açıklıyor: Bonservisi ve maaşı netleşti

Fenerbahçe yılın transferini bugün açıklıyor: Bonservisi ve maaşı netleşti

09:222/01/2026, Cuma
G: 2/01/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Süper Lig’de ara transfer döneminin başlamasıyla Fenerbahçe'de geri sayım sona erdi. Sarı-lacivertliler, Samsunspor’un parlayan yıldızı Anthony Musaba'yı kadrosuna kattığını bugün resmen açıklıyor. 5.7 milyon Euro'luk serbest kalma bedeliyle bitirilen transferin mali detayları ve oyuncunun alacağı yıllık ücret belli oldu.

Süper Lig'de ara transfer dönemi bugün resmen başladı. Fenerbahçe, ocak ayının ilk transferi bugün resmiyet kazanıyor.


MUSABA TRANSFERİ RESMİYET KAZANIYOR


Fenerbahçe daha önce anlaşma sağladığı Anthony Musaba'nın transferini bugün resmiyete döküyor.




Sarı-lacivertliler, Hollandalı kanat oyuncusunun serbest kalma bedelini Samsunspor'a ödeyerek işi bitirecek.


MUSABA TRANSFERİNİN MALİ DETAYLARI


Fenerbahçe, Musaba transferi için Samsunspor'a 5.7 milyon euro ödeyecek.


Sabah'a göre futbolcu yıllık 1.4 milyon euro kazanacak ve oyuncuyla 4.5 senelik sözleşme imzalanacak.


Samsunspor formasıyla Süper Lig ve Konferans Ligi'nde 21 maça çıkan Musaba, 6 gol ve 4 asistlik istatistik yakaladı.


#Fenerbahçe
#Samsunspor
#Musaba
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EGM ÖGG SINAV SONUÇ EKRANI 2026: Özel Güvenlik (ÖGG) 118. dönem temel eğitim ve 94. yenileme eğitimi sınav sonuçları açıklandı mı?