Fenerbahçe yılın transferini bugün açıklıyor: Bonservisi ve maaşı netleşti

Süper Lig’de ara transfer döneminin başlamasıyla Fenerbahçe'de geri sayım sona erdi. Sarı-lacivertliler, Samsunspor’un parlayan yıldızı Anthony Musaba'yı kadrosuna kattığını bugün resmen açıklıyor. 5.7 milyon Euro'luk serbest kalma bedeliyle bitirilen transferin mali detayları ve oyuncunun alacağı yıllık ücret belli oldu.
Süper Lig'de ara transfer dönemi bugün resmen başladı. Fenerbahçe, ocak ayının ilk transferi bugün resmiyet kazanıyor.
MUSABA TRANSFERİ RESMİYET KAZANIYOR
Fenerbahçe daha önce anlaşma sağladığı Anthony Musaba'nın transferini bugün resmiyete döküyor.
Sarı-lacivertliler, Hollandalı kanat oyuncusunun serbest kalma bedelini Samsunspor'a ödeyerek işi bitirecek.
MUSABA TRANSFERİNİN MALİ DETAYLARI
Fenerbahçe, Musaba transferi için Samsunspor'a 5.7 milyon euro ödeyecek.
Sabah'a göre futbolcu yıllık 1.4 milyon euro kazanacak ve oyuncuyla 4.5 senelik sözleşme imzalanacak.
Samsunspor formasıyla Süper Lig ve Konferans Ligi'nde 21 maça çıkan Musaba, 6 gol ve 4 asistlik istatistik yakaladı.