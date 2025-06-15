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Fenerbahçe'de Cengiz Ünder müjdesi! Resmi teklif...

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder müjdesi! Resmi teklif...

10:1415/06/2025, Pazar
G: 15/06/2025, Pazar
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Yeni sezon öncesi kadro yenileme çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da takımdan ayrılacak isimler merak ediliyor. Los Angeles'a kiralanan Cengiz Ünder'den sarı-lacivertli takıma iyi haber geldi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler bir yandan takımdan ayrılacak oyunculara çevrildi.

Büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe'de aradığını bulamayan ve sezonu MLS'te kiralık olarak geçiren Cengiz Ünder, sarı-lacivertlilere dönüyor.

Fotomaç'ta yer alan habere göre gelecek sezon kadroda düşünülmeyen milli futbolcuya eski takımı Başakşehir talip oldu.

Oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralamak isteyen Başakşehir, ilerleyen günlerde resmi teklifte bulunacak.

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