Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Resmen açıklandı

15:4112/10/2025, Pazar
G: 12/10/2025, Pazar
Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran'ın göreve gelmesinin ardından sürpriz bir ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertli kulüpten resmi açıklama geldi.

Fenerbahçe Kulübü'nde flaş bir ayrılık yaşandı.

Başkan Sadettin Saran'ın göreve gelmesinin ardından kulüp yönetiminde değişiklikler başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol İletişim Koordinatörümüz Alper Yemeniciler ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

