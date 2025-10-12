Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Resmen açıklandı

Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran'ın göreve gelmesinin ardından sürpriz bir ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertli kulüpten resmi açıklama geldi.
Fenerbahçe Kulübü'nde flaş bir ayrılık yaşandı.
Başkan Sadettin Saran'ın göreve gelmesinin ardından kulüp yönetiminde değişiklikler başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbol İletişim Koordinatörümüz Alper Yemeniciler ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."