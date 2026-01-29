Yeni Şafak
Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Talisca'nın menajeri İstanbul'a geldi

13:3729/01/2026, jeudi
G: 29/01/2026, jeudi
Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri sürerken flaş bir gelişme yaşandı. Takımın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'nın menajeri İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, son haftalarda sergilediği etkili performansla tribünlerin beğenisini kazandı. Sarı-lacivertli formayla yükselen bir grafik çizen yıldız oyuncu hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Talisca'nın menajeri Felipe Boaz, yeni sözleşme görüşmeleri için İstanbul'a geldi.

Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertli yönetimin, takımın hücum gücünde önemli bir rol üstlenen Brezilyalı oyuncuyu kadroda tutmak istediği öğrenildi. Talisca'nın da Fenerbahçe'de mutlu olduğu ve ayrılığa sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

Brezilyalı futbolcu bu sezon Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun en çok güvendiği isimlerin başında geldi. 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı-lacivertli formayla 30 resmi maçta görev aldı.

Bu karşılaşmalarda 17 gol ve 3 asist üreten Talisca, toplamda 20 gole doğrudan katkı sağlayarak takımının en skorer isimlerinden biri oldu. Brezilyalı yıldız futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

#Fenerbahçe
#Anderson Talisca
#Futbol
