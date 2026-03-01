Yeni Şafak
Fenerbahçe’den dev golcü hamlesi: Dünyaca ünlü yıldız geliyor

1/03/2026, Pazar
1/03/2026, Pazar
Fenerbahçe’de yaz transfer dönemi için çalışmalar başladı. Sarı lacivertli yönetim, ilk iş olarak golcü transferini bitirecek. Başkan Sadettin Saran’ın, dünyaca ünlü 2 golcü için bizzat devreye girdiği öğrenildi.

Ara transfer döneminde hücum gücüne yeteri kadar takviye yapmadığı için eleştirilen Fenerbahçe, dünyaca ünlü bir golcüyü sezon sonuna saklıyor.

Fotomaç’ta yer alan habere göre; Başkan Sadettin Saran, Atletico Madrid'in 30 yaşındaki yıldızı Alexander Sörloth ve geçen sezon Liverpool'dan Al Hilal'in yolunu tutan Darwin Nunez isimleri üzerinde duruyor.

2 oyuncuyla da görüşmelerini sürdüren yönetimin, bu isimlerden birisini kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

