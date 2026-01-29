Fenerbahçe'den ters köşe transfer hamlesi! Milli yıldız gündemde

Forvet hattını güçlendirmek için Avrupa seferine çıkan Fenerbahçe kurmayları, rotayı Portekiz'e kırdı. Sarı-lacivertliler, sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte ayrıntılar...
Sörloth ve Lookman gibi isimler için yüksek bonservis bedelleriyle karşılaşan Fenerbahçe yönetimi, daha "fırsat odaklı" bir hamle için düğmeye bastı.
Transferfeed’in haberine göre; sarı-lacivertliler, Porto'da istediği süreyi bulmakta zorlanan ancak potansiyeliyle Avrupa devlerinin takibinde olan Deniz Gül için nabız yokladı.
2024 yazında Hammarby'den 4.5 milyon euro karşılığında Porto'ya transfer olan ve Portekiz ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Deniz için Porto yönetimi kapıyı 10 milyon euro’dan açtı.
Fenerbahçe'nin ise bu rakamı 7-8 milyon euro bandına çekmeye çalıştığı ve görüşmelerin bu zemin üzerinde ilerlediği belirtiliyor.
1.90'lık boyu ve güçlü fiziğiyle yeni nesil santrafor profilini tam olarak karşılayan Deniz Gül, geçtiğimiz kasım ayında İspanya'ya attığı golle A Milli Takım seviyesinde de rüştünü ispatlamıştı.
Türk pasaportu taşıması nedeniyle Süper Lig'de yabancı kuralı avantajı da sağlayan genç golcü, teknik direktör Domenico Tedesco'nun da onay verdiği isimler arasında yer alıyor.