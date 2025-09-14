Fenerbahçeli oyuncunun Trabzonspor maçı öncesi yaptığı paylaşım herkesi şoke etti: Hemen geri sildi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Fenerbahçeli bir oyuncunun Trabzonspor maçı öncesi yaptığı paylaşım herkesi şoke etti.

1 /7 Fenerbahçe yeni teknik direktörü Tedesco önderliğinde, Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

2 /7 Bu karşılaşma öncesindeyse flaş bir gelişme yaşandı.

3 /7 Fenerbahçeli bir oyuncunun Trabzonspor maçı öncesi yaptığı paylaşım herkesi şoke etti.

4 /7 Sakatlığı bulunan Jhon Duran sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

5 /7 İspanya'ya giden ve orada tedavi olmaya çalışan Duran'ın, iki koltuk değneğiyle paylaştığı fotoğraf herkesi şaşırttı.

6 /7 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, oyuncunun 2 hafta sonra sahalara geri döneceğini ifade etmişti.