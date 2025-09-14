Yeni Şafak
Fenerbahçeli oyuncunun Trabzonspor maçı öncesi yaptığı paylaşım herkesi şoke etti: Hemen geri sildi

Haber Merkezi
11:2814/09/2025, Pazar
G: 14/09/2025, Pazar
Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Fenerbahçeli bir oyuncunun Trabzonspor maçı öncesi yaptığı paylaşım herkesi şoke etti.

Fenerbahçe yeni teknik direktörü Tedesco önderliğinde, Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Bu karşılaşma öncesindeyse flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçeli bir oyuncunun Trabzonspor maçı öncesi yaptığı paylaşım herkesi şoke etti.

Sakatlığı bulunan Jhon Duran sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

İspanya'ya giden ve orada tedavi olmaya çalışan Duran'ın, iki koltuk değneğiyle paylaştığı fotoğraf herkesi şaşırttı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, oyuncunun 2 hafta sonra sahalara geri döneceğini ifade etmişti.

Jhon Duran kısa bir süre sonra yaptığı paylaşımı da sildi.

