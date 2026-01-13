Fenerbahçeli yıldıza servet önerdiler: Yönetim satışa onay verdi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de yeni bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli takımda yıldız oyuncuya gelen teklif sonrasında yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Fenerbahçe’de transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı lacivertli takımda gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor.
Özellikle yabancı oyuncu sayısı nedeniyle bazı çalışmalar yapılıyor.
Bu kapsamda Fenerbahçe’ye beklenilen haber geldi.
Al Sadd, Youssef En Nesyri transferi için somut bir adım attı. Katar ekibinin, Faslı golcü adına hazırladığı teklifin detayları kamuoyuna yansıdı.
Al Sadd, En Nesyri için 4 milyon euro kiralama bedeli önerdi. Anlaşmaya ayrıca 26 milyon euro satın alma opsiyonunun da eklendiği belirtildi.
Fenerbahçe’nin bu teklifi kabul edeceği öğrenilirken, En Nesyri’nin kişisel şartları için görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.