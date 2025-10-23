Yeni Şafak
Fenerbahçeli yıldızın bacağının son hali şoke etti! Hakem sarı kartla geçiştirdi

20:3023/10/2025, Perşembe
G: 23/10/2025, Perşembe
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin sahasında Stuttgart'ı ağırladığı maça Danimarkalı hakem Jakob Kehlet'in verdiği sarı kart damga vurdu.

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Alman ekibi Stuttgart'ı ağırladı.

Sarı-lacivertli takımdan Edson Alvarez'e 22. dakikada rakibi Bilal El Khannouss tarafından sert bir müdahalede bulunuldu.

Bacağı ciddi şekilde yara alan Alvarez uzun süre tedavi görürken, hakem Kehlet'in El Khannouss'a sarı kart göstermesi büyük tepki çekti.

Edson Alvarez'in bacağının son hali böyle görüntülendi...

#Fenerbahçe
#UEFA Avrupa Ligi
#Stuttgart
