Fenerbahçe'nin 2. transferi belli oldu: Taraftarları mutlu eden gelişme

Joey Veerman transferini büyük ölçüde bitiren Fenerbahçe, 2. transferinde de önemli aşama kaydetti.
Fenerbahçe, Joey Veerman için artık gün sayıyor.
Sarı lacivertliler, oyuncu ile her konuda anlaşırken, PSV ile de ödeme detayları konuşuluyor.
Bu isim Alexander Sörloth.
Norveçli golcü senelik 13 milyon euro isterken, Fenerbahçe 10 milyon eurodan 3.5 yıllık sözleşme önerdi.
Anlaşmanın yakın olduğu öğrenilirken, Fenerbahçe; Atletico Madrid ile bonservis pazarlıklarına başladı.