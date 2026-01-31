Fenerbahçe’nin Ademola Lookman transferinde flaş gelişme: Görüşmeler durduruldu mu?

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Atalanta forması giyen Ademola Lookman için görüşmelerini sürdürüyordu. Fakat dün gece İtalyan basınından gelen haber, sarı lacivertli taraftarlarda şaşkınlık oluşturdu.
Fenerbahçe’de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler takıma golcü bir oyuncu kazandırmak istiyor.
Atalanta forması giyen Ademola Lookman’ı kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, oyuncunun kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor.
Oyuncuyla her konuda anlaşan sarı lacivertliler, Atalanta ile de bonservis konusunda bonuslar dahil 40 milyon euroya anlaşma sağlamıştı.
Fakat İtalyan kulübünün banka teminatı istemesi, sürecin ağır işlemesine neden oldu.
Bu arada İtalyan basınında yer alan haberlerde; Atalanta’nın Fenerbahçe ile olan görüşmeleri durdurduğu ve Lookman için yeni bir toplantının olmayacağı iddia edildi.
Fenerbahçeli kulüp kaynakları ise böyle bir durumun olmadığını ve görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.
Atalanta’nın bonserviste ödenecek olan peşin ücreti arttırmak ve taksit sayısını düşürmek için böyle bir yola girdiği ve İtalyan basınında haberler çıktığı öğrenildi.