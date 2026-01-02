Fenerbahçe'nin bedavaya bitirdiği transferde kriz: O isim tek telefonla her şeyi altüst etti

Fenerbahçe'nin sol bek adayında krizin adı Sofyan Amrabat oldu! Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan El Karouani için 1.3 milyon Euro'luk teklifini yapan ve "Bitti" gözüyle bakılan transferde Amrabat'ın Real Betis hamlesi her şeyi değiştirdi.

1 /6 Utrecht'ten El Karouani'yi kadrosuna katmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, hiç ummadığı bir engelle karşı karşıya.



2 /6 Sezon başında Fenerbahçe'nin Real Betis'e kiralık olarak gönderdiği Sofyan Amrabat, transfere taş koyabilir.

3 /6 Sabah'ta yer alan habere göre Amrabat vatandaşı El Karouani ile bir görüşme yapmış ve futbolcuya Fenerbahçe için olumlu referans vermişti.



4 /6 Ancak deneyimli orta sahanın daha sonra El Karouani'yi Real Betis'e önerdiği belirtildi. Bu gelişme üzerine İspanyol kulübünün futbolcu cephesiyle iletişime geçtiği aktarıldı.



5 /6 Fenerbahçe futbolcuya daha önce 4 senelik sözleşme ve yıllık 1.3 milyon euro maaş teklif etmişti.