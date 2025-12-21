Yeni Şafak
Fenerbahçe'nin görüşme yaptığı yıldız forvet ortaya çıktı: Herkes Sörloth sanıyordu

Haber Merkezi
20:1221/12/2025, Pazar
G: 21/12/2025, Pazar
Fenerbahçe’nin forvet transferine yönelik yürüttüğü görüşmelerde dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin temas kurduğu yıldız golcünün, kamuoyunda konuşulan isimden farklı olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına forvet hattı için çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertli kulübün gündeminde uzun süredir farklı isimler yer alırken, son görüşmenin beklenmedik bir oyuncuyla yapıldığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alan isimlerden biri de Gianluca Scamacca oldu.

26 yaşındaki oyuncu için ilk temasın kurulduğu ve şartlarının sorulduğu ifade edildi.

Fenerbahçe yönetiminin, tek bir isme bağlı kalmadan alternatifleri masada tuttuğu öğrenildi.

