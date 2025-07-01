Fenerbahçe'nin Kyle Walker için yaptığı yeni teklif ortaya çıktı: Kesenin ağzı açıldı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin Manchester City forması giyen Kyle Walker'a yaptığı yeni teklif ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı lacivertli kulüp, teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği üzerine Kyle Walker için harekete geçti.
Daha önce Walker'a bir teklif yapan Fenerbahçe olumsuz yanıt almıştı.
Fenerbahçe'nin Kyle Walker için yaptığı yeni teklif ortaya çıktı.
Kyle Walker'a 6 milyon euro maaş teklifinde bulunan Fenerbahçe, oyuncudan gelecek kararı beklemeye geçti.