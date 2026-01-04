Yeni Şafak
Fenerbahçe'nin yeni transferi bugün son maçına çıkıyor: Yıldız oyuncuyla anlaşma sağlandı

4/01/2026, Pazar
Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran yeni bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı lacivertli takımın, yıldız oyuncu ile anlaşma sağladı ve bugün takımıyla son maçına çıkacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı lacivertliler, Samsunspor'dan Musaba'yı kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe'de yeni bir gelişme daha yaşandı.

Sport Mediaset'in haberine göre Fenerbahçe Matteo Guendouzi ile anlaşma sağladı.

Lazio'ya da 25+2 milyon euro ödeme yapılacak.

Matteo Guendouzi ile 4 milyon eurodan 5 yıllık sözleşme imzalanacak

Habere göre; Matteo Guendouzi bugün Lazio ile Napoli'ye karşı son kez forma giyecek.

Lazio-Napoli maçı bugün saat 14.30'da oynanacak.

