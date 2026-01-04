Fenerbahçe'nin yeni transferi bugün son maçına çıkıyor: Yıldız oyuncuyla anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran yeni bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı lacivertli takımın, yıldız oyuncu ile anlaşma sağladı ve bugün takımıyla son maçına çıkacağı öğrenildi.

1 /8 Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

2 /8 Sarı lacivertliler, Samsunspor'dan Musaba'yı kadrosuna katmıştı.

3 /8 Fenerbahçe'de yeni bir gelişme daha yaşandı.

4 /8 Sport Mediaset'in haberine göre Fenerbahçe Matteo Guendouzi ile anlaşma sağladı.

5 /8 Lazio'ya da 25+2 milyon euro ödeme yapılacak.

6 /8 Matteo Guendouzi ile 4 milyon eurodan 5 yıllık sözleşme imzalanacak

7 /8 Habere göre; Matteo Guendouzi bugün Lazio ile Napoli'ye karşı son kez forma giyecek.