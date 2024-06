Fenerbahçe'nin yeni transferi Levent Mercan hangi mevkide oynayacağını açıkladı

Levent Mercan, Mourinho gibi büyük bir hocayla çalışacağı için çok mutlu olduğunu yineleyerek, "İlk önce buraya gelmekten dolayı çok mutluyum. Sonuçta büyük bir camia. Mourinho hakkında daha önce de söylemiştim. Benim için her zaman güzel bir şey, bu kadar büyük bir hocayla çalışmak. Her zaman hem hocadan hem teknik ekipten bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Daha gencim. Geçen sezonlar da iyi hocalarla çalıştım. Her zaman iyi bir şeydir bence. En iyi hocalar en iyisini öğretirler, sana en iyisini verirler." ifadesini kullandı.