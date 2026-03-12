Fenerbahçe'ye kötü haber: Apar topar gönderilen o yıldız takıma geri dönüyor

SEZON PERFORMANSI VE SÖZLEŞMESİ





Sofyan Amrabat bu sezon Real Betis formasıyla çıktığı 11 maçta gol ve asist katkısı üretemedi. 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.



