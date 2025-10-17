Yeni Şafak
Fenerbahçe’ye transferi son anda iptal olmuştu: Gerçek sebebi herkesi şaşırttı!

08:0517/10/2025, Cuma
G: 17/10/2025, Cuma
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminin son günlerinde Hırvatistan'ın Rijeka kulübünden kadrosuna katmak üzere anlaştığı 24 yaşındaki 10 numaranın transferi son anda iptal olmuştu. Transferin gerçekleşmeme sebebi ortaya çıktı. Detaylar haberimizde.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin transfer gündeminde üst sıralarda yer alan Hırvat oyuncu Niko Jankovic ile ilgili kulübü Rijeka'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.



Hırvatistan ekibinin sportif direktörü Darko Raic, 24 yaşındaki 10 numaranın sarı-lacivertli kulübe transferinin son anda iptal olduğunu duyurdu.



Darko Raic, Fenerbahçe ile her konuda anlaştıklarını ve transferin gerçekleşmesine kesin gözüyle baktıklarını belirtti.



Raic, "Niko, takım arkadaşlarına bile veda etmişti ancak Mourinho'nun görevine son verilince transfer gerçekleşmedi." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe, Rijeka forması giyen 10 numara Niko Jankovic ve kulübüyle anlaşma sağlamıştı. 

Hırvat basını, Fenerbahçe'nin Jankovic için Rijeka'ya 5.6 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 10 pay vereceğini duyurmuştu.

