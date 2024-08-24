Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekibi Brighton ile sözleşme imzalamak için İngiltere'ye gitti. Milli futbolcu için ödenecek bonservis bedeli de belli oldu.

1 / 8 Fenerbahçe'de beklenen ayrılık sonunda gerçekleşti.

2 / 8 İngiltere Premier Lig ekibi Brighton, dün önce sol bek oyuncuları Valentin Barco'yu sezon sonuna kadar İspanya LaLiga ekibi Sevilla'ya kiralarken, daha sonra ise Ferdi Kadıoğlu'nun transferini resmen bitirdi.

3 / 8 Milli futbolcumuzla yaklaşık 2 hafta önce el sıkışan Brighton, dün sarı-lacivertli kulüple bonuslarla birlikte yaklaşık 35 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaştı.

4 / 8 Ferdi, böylece yurtdışına en yüksek bonservis bedeliyle transfer olan Türk futbolcu olarak tarihe geçecek.

5 / 8 Ferdi Kadıoğlu'ndan önce Türk futbol tarihinin en pahalı transferi Beşiktaş'tan Everton'a 22,5 milyon euroya transfer olan Cenk Tosun'du.

6 / 8 Sarı-lacivertli kulüp, bonservis bedelinin yüzde 10'luk kısmını 2018 yılında transfer ettiği Ferdi'nin eski kulübü Hollanda ekibi NEC Nimegen'e verecek.

7 / 8 Dün takım arkadaşlarıyla vedalaşan Ferdi, akşam ise ailesiyle birlikte özel uçakla İngiltere'ye gitti.