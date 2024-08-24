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Spor

Türk futbol tarihinin en pahalı transferi Ferdi Kadıoğlu oldu: İşte Fenerbahçe'nin kasasına girecek rakam

09:24 - 24/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 09:41 - 24/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekibi Brighton ile sözleşme imzalamak için İngiltere'ye gitti. Milli futbolcu için ödenecek bonservis bedeli de belli oldu.

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Fenerbahçe'de beklenen ayrılık sonunda gerçekleşti.

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İngiltere Premier Lig ekibi Brighton, dün önce sol bek oyuncuları Valentin Barco'yu sezon sonuna kadar İspanya LaLiga ekibi Sevilla'ya kiralarken, daha sonra ise Ferdi Kadıoğlu'nun transferini resmen bitirdi.

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Milli futbolcumuzla yaklaşık 2 hafta önce el sıkışan Brighton, dün sarı-lacivertli kulüple bonuslarla birlikte yaklaşık 35 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaştı.

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Ferdi, böylece yurtdışına en yüksek bonservis bedeliyle transfer olan Türk futbolcu olarak tarihe geçecek.

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Ferdi Kadıoğlu'ndan önce Türk futbol tarihinin en pahalı transferi Beşiktaş'tan Everton'a 22,5 milyon euroya transfer olan Cenk Tosun'du.

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Sarı-lacivertli kulüp, bonservis bedelinin yüzde 10'luk kısmını 2018 yılında transfer ettiği Ferdi'nin eski kulübü Hollanda ekibi NEC Nimegen'e verecek. 

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Dün takım arkadaşlarıyla vedalaşan Ferdi, akşam ise ailesiyle birlikte özel uçakla İngiltere'ye gitti.

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Başarılı futbolcu, bugün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra İngiliz ekibiyle 5+1 yıllık resmi sözleşme imzalayacak. 

#Fenerbahçe
#Ferdi Kadıoğlu
#Premier Lig
#Brighton
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