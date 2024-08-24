Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekibi Brighton ile sözleşme imzalamak için İngiltere'ye gitti. Milli futbolcu için ödenecek bonservis bedeli de belli oldu.
Fenerbahçe'de beklenen ayrılık sonunda gerçekleşti.
İngiltere Premier Lig ekibi Brighton, dün önce sol bek oyuncuları Valentin Barco'yu sezon sonuna kadar İspanya LaLiga ekibi Sevilla'ya kiralarken, daha sonra ise Ferdi Kadıoğlu'nun transferini resmen bitirdi.
Milli futbolcumuzla yaklaşık 2 hafta önce el sıkışan Brighton, dün sarı-lacivertli kulüple bonuslarla birlikte yaklaşık 35 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaştı.
Ferdi, böylece yurtdışına en yüksek bonservis bedeliyle transfer olan Türk futbolcu olarak tarihe geçecek.
Ferdi Kadıoğlu'ndan önce Türk futbol tarihinin en pahalı transferi Beşiktaş'tan Everton'a 22,5 milyon euroya transfer olan Cenk Tosun'du.
Sarı-lacivertli kulüp, bonservis bedelinin yüzde 10'luk kısmını 2018 yılında transfer ettiği Ferdi'nin eski kulübü Hollanda ekibi NEC Nimegen'e verecek.
Dün takım arkadaşlarıyla vedalaşan Ferdi, akşam ise ailesiyle birlikte özel uçakla İngiltere'ye gitti.
Başarılı futbolcu, bugün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra İngiliz ekibiyle 5+1 yıllık resmi sözleşme imzalayacak.