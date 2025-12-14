Yeni Şafak
Fernando Muslera geceye damga vurdu: Kurtardığı penaltılarla takımına şampiyonluğu getirdi

Galatasaray kariyerini noktaladıktan sonra Estudiantes'e imza atan efsane kaleci Fernando Muslera, Arjantin Ligi finaline damgasını vurdu. Racing Club ile oynanan ve uzatmaların ardından penaltılara giden finalde, deneyimli eldiven adeta şampiyonluğu tek başına getirdi.

Racing Club ile Estudiantes, Arjantin Ligi finalinde karşı karşıya geldi. Nefes kesen finalin normal süresinde kazanan çıkmazken maç uzatmalara gitti ve şampiyonu penaltılar belirledi.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Racing Club, 81’de Adrian Martinez’in kaydettiği golle öne geçti. Estudiantes, 90+3’te Jose Sosa’nın asistinde Guido Carrillo’nun golüyle skora yeniden dengeyi getirdi ve maçı uzatmaya taşımayı başardı.



Uzatmaya giden maçta eşitlik bozulmazken penaltılarda rakibini 5-4 mağlup eden Estudiantes şampiyon oldu. Galatasaray’la sözleşmesi bittikten sonra Estudiantes’e imza atan Fernando Muslera, kurtardığı 2 penaltıyla takımı adına gecenin kahramanlarını oldu.



Muslera, Racing Club’ın dördüncü ve altıncı penaltılarında gole izin vermedi.



Deneyimli kaleci maçın ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Çocukluğumdan beri burada oynamak hayalimdi ve bugün Arjantin futbolunda bir şampiyonum. Gelecek dönemde de oynamaya devam edeceğim ve kararları yavaş yavaş alacağız. Burada olmaktan mutluyum ve ilk günden beri bana gösterilen ilgiye minnettarım. Elimden geldiğince katkıda bulunmaktan ve sonunda şampiyonluğu kutladığımız için mutluyum."



Fernando Muslera, Estudiantes’te kazandığı kupayla birlikte kariyerinde 23. şampiyonluğu yaşadı.









Maçın ardından ESPN'de yer alan haberde, "Fernando Muslera, Estudiantes'in şampiyonluğunun kilit oyuncusu." ifadeleri yer aldı.





La Plata El Dia'daki haberde ise Muslera için, "Gecenin kahramanı" başlığı kullanıldı.





Tyc Sports ise maça ilişkin, "Muslera'nın kahraman olduğu, Estudiantes'i şampiyonluğa taşıyan penaltı atışları" ifadeleri kullanıldı.

