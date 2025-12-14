Fernando Muslera geceye damga vurdu: Kurtardığı penaltılarla takımına şampiyonluğu getirdi

Deneyimli kaleci maçın ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Çocukluğumdan beri burada oynamak hayalimdi ve bugün Arjantin futbolunda bir şampiyonum. Gelecek dönemde de oynamaya devam edeceğim ve kararları yavaş yavaş alacağız. Burada olmaktan mutluyum ve ilk günden beri bana gösterilen ilgiye minnettarım. Elimden geldiğince katkıda bulunmaktan ve sonunda şampiyonluğu kutladığımız için mutluyum."







