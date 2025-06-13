Fernando Muslera'nın yeni takımı belli oldu: Ülkesinde oynamayacak!

Türk futbol tarihinin en çok kupa kazanan oyuncusu olan Fernando Muslera'nın ülkesine döneceği belirtilmişti. Ancak yıldız kalecinin Arjantin'de futbol oynayacağı aktarıldı. Deneyimli kalecinin Uruguay'daki evinin Arjantin kulübüne yakın olması da bu transferde büyük rol oynadı.