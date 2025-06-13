Fernando Muslera'nın yeni takımı belli oldu: Ülkesinde oynamayacak!

Galatasaray'da geçirdiği 14 yılın ardından sarı kırmızılı formaya veda eden Fernando Muslera'nın yeni takımı futbolseverleri şaşkına uğrattı.
Galatasaray dönemini önceki günlerde noktalayan Fernando Muslera'nın kariyerine yönelik önemli bir gelişme yaşandı. Güney Amerika basınından önemli basın yayın organları yıldız ismin forma giyeceği takımı duyurdu.
Arjantinli gazeteci Cesar Merlo'nun haberine göre Muslera, futbol hayatına Arjantin Ligi takımlarından Estudiantes'te devam edecek. Uruguaylı kaleci Sebastian Veron'un başkanlık yaptığı kulüple 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Türk futbol tarihinin en çok kupa kazanan oyuncusu olan Fernando Muslera'nın ülkesine döneceği belirtilmişti. Ancak yıldız kalecinin Arjantin'de futbol oynayacağı aktarıldı. Deneyimli kalecinin Uruguay'daki evinin Arjantin kulübüne yakın olması da bu transferde büyük rol oynadı.
Galatasaray efsanesi olan Fernando Muslera sarı kırmızılı kulübe vedasında çekildiği pozlarla dikkati çekmişti. Dünya basını da bu vedaya kayıtsız kalmamış ve bu detayları manşetlerine taşımıştı.
Fernando Muslera, Galatasaray camiasına yazdığı bu duygu dolu mektupla veda etmişti.
Fernando Muslera'nın anlaştığı Estudiantes, Arjantin'in köklü takımlarından. Kırmızı beyazlı ekipte ülkemizde Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe'de forma giymiş Jose Sosa da bulunuyor.