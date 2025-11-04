Flaş gerçek ortaya çıktı: Hakem odasına televizyon konulup devre arasında kararları izletilmiş

Portekiz'de skandal bir olay ortaya çıktı. Tecrübeli hakeme Fabio Verissimo, kendisine baskı yapıldığını açıkladı.
Portekiz Futbol Federasyonu'na bağlı hakem Fabio Verissimo kendisine Porto tarafından baskı yapılmaya çalışıldığını iddia etti.
Hakem raporuna göre Porto, Braga maçı devre arasında hakem soyunma odasına bir televizyon koyarak, ilk 45 dakikada aleyhlerine verilen pozisyonları gösterdi.
Verissimo ayrıca, Pontinha Gençlik Turnuvası finalinde Benfica’nın Porto’ya attığı ve kendisinin yönettiği golün de izletildiğini belirtti.
Konuyla ilgili konuşan Benfica Başkanı Rui Costa şu ifadeleri kullandı: "Benfica, Porto–Braga maçının hakemine yönelik ciddi bir baskı hakkında kamuoyuna yansıyan bilgiler karşısında, Lig yönetiminin, Hakem Kurulu’nun ve Disiplin Kurulu’nun acilen harekete geçmesini talep etmektedir."
"Yaşanan olayların ciddiyeti göz önüne alındığında, yetkili mercilerin hızlı bir şekilde tepki vermesi ve bu olayın gelişmeleri hakkında net bir açıklama yapılması gerekmektedir. Zira bu durum, Portekiz futbolunun onuruna ve güvenilirliğine hiçbir şekilde yakışmamaktadır."