Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Flaş gerçek ortaya çıktı: Hakem odasına televizyon konulup devre arasında kararları izletilmiş

Flaş gerçek ortaya çıktı: Hakem odasına televizyon konulup devre arasında kararları izletilmiş

Haber Merkezi
11:144/11/2025, Salı
G: 4/11/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Portekiz'de skandal bir olay ortaya çıktı. Tecrübeli hakeme Fabio Verissimo, kendisine baskı yapıldığını açıkladı.

Portekiz Futbol Federasyonu'na bağlı hakem Fabio Verissimo kendisine Porto tarafından baskı yapılmaya çalışıldığını iddia etti.

Hakem raporuna göre Porto, Braga maçı devre arasında hakem soyunma odasına bir televizyon koyarak, ilk 45 dakikada aleyhlerine verilen pozisyonları gösterdi.

Verissimo ayrıca, Pontinha Gençlik Turnuvası finalinde Benfica’nın Porto’ya attığı ve kendisinin yönettiği golün de izletildiğini belirtti.

Konuyla ilgili konuşan Benfica Başkanı Rui Costa şu ifadeleri kullandı: "Benfica, Porto–Braga maçının hakemine yönelik ciddi bir baskı hakkında kamuoyuna yansıyan bilgiler karşısında, Lig yönetiminin, Hakem Kurulu’nun ve Disiplin Kurulu’nun acilen harekete geçmesini talep etmektedir."

"Yaşanan olayların ciddiyeti göz önüne alındığında, yetkili mercilerin hızlı bir şekilde tepki vermesi ve bu olayın gelişmeleri hakkında net bir açıklama yapılması gerekmektedir. Zira bu durum, Portekiz futbolunun onuruna ve güvenilirliğine hiçbir şekilde yakışmamaktadır."

#Portekiz
#Porto
#Braga
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BİM 4-5-7 Kasım aktüel kataloğu yayınlandı: Bu hafta BİM'de neler olacak? Gaming Klavye, Madeni Para Sayma Makinesi, Cep Telefonu, Aksiyon Kamerası