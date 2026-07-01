2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda erken final niteliğindeki eşleşmelerden birinde Fransa ile İsveç karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin Kylian Mbappe’nin tarihi rekorlarına şahitlik ettiği mücadelede "Horozlar", İskandinav temsilcisini 3-0’lık net bir skorla mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Fransa - İsveç maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
Fransa, 2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu’nda İsveç’i 3-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.
Karşılaşmada Kylian Mbappe 45 ve 74. dakikalarda attığı gollerle galibiyetin mimarı olurken, Bradley Barcola 53. dakikada fileleri havalandırdı. Olise, 2 asistle ve etkili performansıyla maça damga vuran isimlerden biri oldu.
Fransa, Dünya Kupası tarihinde üst üste beş maçta 3 ve üzeri gol atan ilk takım olarak bir rekora imza attı.
MBAPPE TARİHE GEÇTİ
İsveç karşısında ağları 2 kez havalandıran Kylian Mbappe, Dünya Kupası tarihinde çıktığı 9 eleme turu maçında 10 gol atarak rekor kırdı.
Mbappe, eleme turlarında 8'er golü bulunan Brezilyalı futbolcular Leonidas (1934 ve 1938) ve Ronaldo'yu (1998, 2002 ve 2006) geride bıraktı.
Turnuva tarihinde toplam 18 gole ulaşan Mbappe, Miroslav Klose'yi (16) geçerek en golcü ikinci oyuncu oldu. Bu alanda Arjantinli Lionel Messi, 19 golle zirvede bulunuyor.
RAKİP PARAGUAY
Fransa, son 16 turunda Almanya’yı penaltılar sonucunda eleyen Paraguay ile karşı karşıya gelecek.
FRANSA - İSVEÇ MAÇ ÖZETİ
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