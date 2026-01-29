Yeni Şafak
Fransız basını Fenerbahçe'nin N'Golo Kante için önerdiği rakamı duyurdu

Tuğçe Erginkoç
15:1029/01/2026, Perşembe
Ara transfer dönemine Matteo Guendouzi hamlesiyle damga vuran Fenerbahçe, gözünü kararttı. Sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad forması giyen dünya yıldızı N'Golo Kante'yi kadrosuna katmak için yeni bir teklif sundu.

UEFA Avrupa Ligi play-off turuna kalmayı garantileyen ve gözünü şampiyonluğa diken Fenerbahçe, orta sahasına "dinamo" etkisi oluşturacak bir takviye için düğmeye bastı.

Fransız spor gazetesi L'Equipe’in geçtiği son dakika bilgisine göre sarı-lacivertli yönetim, 34 yaşındaki tecrübeli yıldız N'Golo Kante ile her konuda el sıkıştı.

Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad ile olan sözleşmesinin bitmesine yalnızca 6 ay kalan Kante için Fenerbahçe, 4 milyon Euro’luk bir bonservis bedeli teklif etti.

Fransız yıldızın yeniden Avrupa sahnelerine dönmek istemesi ve Fenerbahçe’nin sunduğu iddialı proje, transferin önündeki en büyük engel olan kulübü ikna etme sürecini hızlandırıyor.

Ocak ayının başında Lazio’dan transfer edilen Matteo Guendouzi’nin ardından Kante’nin de takıma katılmasıyla, Fenerbahçe’nin orta saha kurgusu tamamen Fransız milli takım tecrübesine sahip isimlerden oluşacak.

