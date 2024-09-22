Fransız spikerin derbideki penaltı pozisyonuna tepkisi gündem oldu

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ın Kadıköy'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği derbinin yankıları sürüyor. Kritik mücadeleyi canlı yayınlayan beIN Sports Fransa spikerinin penaltı pozisyonundaki tepkileri gündem oldu. İşte detaylar...
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek puanını 18'e yükseltti.
Sarı-kırmızılı takımın golleri Livakovic (kk), Mertens ve Sara'dan gelirken Fenerbahçe'nin tek golünü ise Dzeko penaltıdan kaydetti.
Maçı canlı yayınlayan beIN Sports Fransa'nın spikeri ve yorumcusu, Fenerbahçe lehine verilen penaltıda dikkat çeken yorumlarda bulundu.
Başta hakemin penaltı noktasını gösterdiğini anlamayan Fransız spiker daha sonra şu ifadeleri kullandı:
"Muslera çıkardı. Ne oldu? Penaltı mı? Hayır, faul yok. Faul ve kart. Aaa evet penaltı. Abdülkerim Bardakcı'ya sarı kart. Gözlerine inanamıyor."
"Hakem Atilla Karaoğlan'ın penaltıyı işaret ettiğini düşündük ama kimse ne olduğunu anlamadı. Stadda bile sessizlik oldu. Bunun için penaltı vermek, imkansız."