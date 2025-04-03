Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'a 2-1 kaybetti ve kupaya veda etti. Bu karşılaşma sonrasında yaşanan olayların ardından sarı lacivertli futbolcu Fred'in kırmızı kart gördüğü öğrenildi. Peki Fred neden kırmızı kart gördü? Soyunma odasında yaşananlar ortaya çıktı.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi 2-1 kazanan Galatasaray, adını yarı finale yazdırdı.
Karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan pozisyonda Galatasaray ve Fenerbahçe'den 2 kişi kırmızı kart gördü.
Maçtan sonra da yaşanan olaylarda Mourinho ve Fred de kırmızı kart gördü.
Daha sonra Fred, takım otobüsüne binmeden stadyumdan tek başına ayrıldı.
Peki Fred neden kırmızı kart gördü? Soyunma odasında yaşananlar ortaya çıktı.
Fenerbahçeli gazeteci Ahmet Ercanlar'ın haberine göre; Fred, hakeme söyledikleri nedeniyle kırmızı kart görmüş.
Ercanlar şu ifadeleri kullandı: "Fred soyunma odasında hakeme shi . t refree (b. k hakem) dediği için kırmızı kart gördü."