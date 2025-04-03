Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'a 2-1 kaybetti ve kupaya veda etti. Bu karşılaşma sonrasında yaşanan olayların ardından sarı lacivertli futbolcu Fred'in kırmızı kart gördüğü öğrenildi. Peki Fred neden kırmızı kart gördü? Soyunma odasında yaşananlar ortaya çıktı.

1 /8 Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de karşı karşıya geldi.

2 /8 Mücadeleyi 2-1 kazanan Galatasaray, adını yarı finale yazdırdı.



3 /8 Karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan pozisyonda Galatasaray ve Fenerbahçe'den 2 kişi kırmızı kart gördü.

4 /8 Maçtan sonra da yaşanan olaylarda Mourinho ve Fred de kırmızı kart gördü.

5 /8 Daha sonra Fred, takım otobüsüne binmeden stadyumdan tek başına ayrıldı.

6 /8 Peki Fred neden kırmızı kart gördü? Soyunma odasında yaşananlar ortaya çıktı.

7 /8 Fenerbahçeli gazeteci Ahmet Ercanlar'ın haberine göre; Fred, hakeme söyledikleri nedeniyle kırmızı kart görmüş.