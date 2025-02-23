Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide, maç saati termometreler 0 dereceyi gösterecek. Peki dev maçta kar yağışı olacak mı? Detaylar haberimizde...
Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın saat 20.00’de RAMS Park’ta mücadele edecek.
Bu derbide ebedi dost, ezeli rakipler soğuk bir havada kozlarını paylaşacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesindeki tahminlere göre, müsabaka saatinde Seyrantepe’de hava sıcaklığının 0 derece olacağı ifade edildi.
Meteorolojik verilere göre maç saatinde nem oranın yüzde 74 olması bekleniyor.
Son günlerde İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışının ise derbi saatinde olması beklenmiyor.