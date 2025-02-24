Trendyol Süper Lig’de 25. haftada Galatasaray evinde Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Dev derbi Rams Park’ta bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde 136'ncı kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar bu rekabette alınan galibiyet sayılarında sarı-lacivertli ekibin 53-38 üstünlüğü bulunuyor. Ligin ilk yarısında Ülker Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray 3-1’lik skorla kazanmıştı. Şampiyonluk düğümünün çözüleceği maçta puan farkları ise merak konusu. Peki, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında kaç puan fark var? İşte Süper Lig güncel puan durumu…

1 /9 Trendyol Süper Lig 25. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Dev derbi bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Maçı hakem Slavko Vincic yönetecek.



2 /9 Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde 136'ncı kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar bu rekabette alınan galibiyet sayılarında sarı-lacivertli ekibin 53-38 üstünlüğü bulunuyor. Süper Lig tarihinde en fazla kırmızı kart (58) çıkan rekabetin tarafları olan Galatasaray ile Fenerbahçe, aynı zamanda 0-0 skoruna en fazla sahne olan eşleşme konumunda.



3 /9 Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde en fazla mağlup olduğu (53) ve gol yediği rakibi Fenerbahçe ancak sarı-kırmızılılar bu rekabetteki son 15 maçın sadece üçünü kaybetti. Galatasaray'a konuk olduğu son Süper Lig maçını 1-0 kazanan Fenerbahçe, bu deplasmanda üst üste iki galibiyet aldığı son süreci Mart 2010-Mart 2011 arasında yaşadı.



4 /9 Okan Buruk yönetiminde Fenerbahçe'ye rakip olduğu beş Süper Lig maçının üçünü kazanan Galatasaray, daha önceki 15 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını geride bıraktı. Son üç galibiyetini de üçer gol atarak alan sarı-kırmızılılar, ligde daha önceki 64 derbinin üçünde bu gol sayısına ulaşabilmişti.



5 /9 Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk 15 dakikalarında en fazla gol atan takım olan Galatasaray (11), Fenerbahçe filelerine gönderdiği son 20 golün hiçbirini bu zaman diliminde kaydedemedi. Bu sezon ikinci yarılarda en fazla gol atan takım olan Fenerbahçe (35) ise RAMS Park'ta bulduğu 13 golün 10'unu bu zaman diliminde kaydetti.



6 /9 Bu sezon Süper Lig'de attığı gollerle takımına en fazla puan kazandıran iki oyuncu Victor Osimhen (14 golle 16 puan) ve Youssef En-Nesyri (15 golle 14 puan). Süper Lig'de çıktığı son dört maçta da gol atan Youssef En-Nesyri, lig kariyerinin en uzun serisini yaşıyor. Faslı santrfor, 2025 senesinde Süper Lig'de en fazla gol sevinci yaşayan oyuncu konumunda (9).



7 /9 2017/18 sezonundan bu yana Süper Lig'de Fenerbahçe'yi en fazla mağlup eden teknik direktör Okan Buruk. Süper Lig'deki son yedi maçından da galip ayrılan Jose Mourinho, üst üste 8+ lig maçı kazandığı son seriyi Aralık 2011-Mart 2012 arasında Real Madrid'in başında yakaladı (11 maç).



8 /9 GALATASARAY İLE FENERBAHÇE ARASINDA KAÇ PUAN FARK VAR? Galatasaray Süper Lig’de 63 puanla lider konumda bulunuyor. Fenerbahçe ise 57 puanla 2. sırada ezeli rakibini takip ediyor. İki takım arasında 6 puan fark bulunuyor.

