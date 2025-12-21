Galatasaray-Kasımpaşa maçı oynanırken Victor Osimhen'den flaş paylaşım: Sosyal medyada olay oldu

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Kasımpaşa karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Mücadele oynanırken Osimhen'den flaş bir paylaşım geldi.
Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında evinde Kasımpaşa'yı konuk etti.
İlk yarıyı sarı kırmızılı takım 1-0 önde kapattı.
10. dakikada Kendi yarı alanından topla çıkan Barış Alper Yılmaz, sol taraftan ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı altıpas önündeki Yunus Akgün'e aktardı.
Yunus, topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı.
Bu gol sonrasında Victor Osimhen'den bir paylaşım geldi.
Afrika Kupası için Nijerya Milli Takımı'nda olan Osimhen, Yunus'un fotoğrafını paylaştı.
Osimhen'in milli takım kampındayken, Galatasaray maçını takip ediyor olması ve sosyal medyadan paylaşım yapması, sarı kırmızılı taraftarların hoşuna gitti.
Bu paylaşım kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.